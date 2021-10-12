Хабаровск, 12 октября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Автопарки медицинских организаций Хабаровского края пополнились в общей сложности 21 машиной скорой помощи. Транспорт для 16 районных больниц и поликлиник региона закупили на средства федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Скорая помощь

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Всего с начала осени в край поступили 40 автомобилей.

«Часть машин, которые мы сегодня принимаем, имеют подогрев сидений, зеркал, медикам будет комфортно работать, а пациентов будут перевозить в теплых машинах, вне зависимости от погодных условий. Использование транспортных средств позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов края», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

На автомобилях ГАЗ и УАЗ на базе санитарной машины будут работать бригады скорой медицинской помощи.

Новый транспорт отправится в Нанайский, Верхнебуреинский, Амурский, Охотский, Бикинский, Советско-Гаванский, Комсомольский, Аяно-Майский, Ульчский, имени Лазо, Солнечный, Ванинский, Тугуро-Чумиканский и Хабаровский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 новых автомобилей скорой медпомощи получили девять больниц Башкирии.