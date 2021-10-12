Москва, 12 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Россия продолжит наращивать объёмы безналичного расчёта и в ближайшие десять лет станет абсолютным лидером, опередив по этому показателю ведущие экономики мира. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Оплата банковской картой

Глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер отметил, что ещё в 2010 году Россия была страной с одними из самых низких показателей расчётов по карточным платежам в мире. Мировым лидером являлась Норвегия, Россия отставала от неё в 40 раз. Однако на сегодняшний день Россия отстаёт по объёмам безналичным расчётов только странам Северной Европы, явив миру «русское чудо».

Хаузер уточнил, что в ближайшие десять лет аналитики ожидают очередного прорыва России в сфере карточных платежей. Согласно прогнозам, Россия обгонит по объёмам карточных транзакций крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, укрепив своё лидерство.

Кроме того, аналитики считают, что выручка от безналичных платежей в России будет расти быстрее, чем в странах Восточной Европы. По прогнозам, ожидается рост выручки в два раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Центробанк РФ запросил у банков данные по карточным переводам.