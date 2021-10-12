Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней уроженки села Мильково, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожность смерть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в краевом СУ СКР.

publicdomainpictures.net Убийство

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Следствие выяснило, что подозреваемая будучи в алкогольном опьянении нанесла своему супругу удар кухонным ножом в область жизненно важных органов. Мужчина скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая задержана.

Как сообщало ИА REGNUM, тела троих мужчин без всяких видимых признаков насилия были обнаружены в квартире жилого многоэтажного дома на Сахалине.