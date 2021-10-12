Якутск, 12 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии частично удовлетворил исковое заявление «Алмазэргиэнбанка» к десяти компаниям, работающим в сфере добычи руд и песка драгоценных металлов. Ответчикам предстоит выплатить порядка 360 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) kaisender Золото

Изначально претензии банка составляли 511 млн рублей, но позднее сумма была уточнена и выросла почти до 680 млн рублей. Помимо этого, по претензиям на 37,3 млн рублей процессуальным правопреемником стало ООО «Исторо». Взыскание этой суммы с ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» выделено в отдельное производство.

Претензии банка судья удовлетворил частично. Так, компаниям «Ала-Чубука», «Сантара», «Туора-Тас», «Полуденный», «Литос плюс», «Добыча золота», «Амбардах», «Берген» и «Оптимист» по кредитным договорам от 2015 года предстоит выплатить солидарно 97 957 580,69 рубля задолженности и пени. Также все те же компании, кроме ООО «Берген», должны будут выплатить 258 305 400 рублей долга по кредитному договору от 2016 года.

Дело слушалось с октября 2021 года.

Напомним, в апреле 2021 года девять компаний из этой же сферы проиграли спор банку на 245 млн рублей. Отдельно ООО «Берген» в том же деле присудили дополнительно выплату 368 млн рублей. В основе спора лежали ранее выданные кредиты.