Золотодобытчики Дальнего Востока проиграли многомиллионный спор
Якутск, 12 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии частично удовлетворил исковое заявление «Алмазэргиэнбанка» к десяти компаниям, работающим в сфере добычи руд и песка драгоценных металлов. Ответчикам предстоит выплатить порядка 360 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Изначально претензии банка составляли 511 млн рублей, но позднее сумма была уточнена и выросла почти до 680 млн рублей. Помимо этого, по претензиям на 37,3 млн рублей процессуальным правопреемником стало ООО «Исторо». Взыскание этой суммы с ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас» выделено в отдельное производство.
Претензии банка судья удовлетворил частично. Так, компаниям «Ала-Чубука», «Сантара», «Туора-Тас», «Полуденный», «Литос плюс», «Добыча золота», «Амбардах», «Берген» и «Оптимист» по кредитным договорам от 2015 года предстоит выплатить солидарно 97 957 580,69 рубля задолженности и пени. Также все те же компании, кроме ООО «Берген», должны будут выплатить 258 305 400 рублей долга по кредитному договору от 2016 года.
Дело слушалось с октября 2021 года.
Напомним, в апреле 2021 года девять компаний из этой же сферы проиграли спор банку на 245 млн рублей. Отдельно ООО «Берген» в том же деле присудили дополнительно выплату 368 млн рублей. В основе спора лежали ранее выданные кредиты.