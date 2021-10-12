Пекин, 12 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Тайваньский вопрос возник из-за слабости и хаоса китайской нации, и он будет решен по мере того, как национальное возрождение станет реальностью, сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

«Это определяется общей тенденцией китайской истории, но, что более важно, это общая воля всего китайского народа», — сказал Си, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного совета.

Речь председателя Си была произнесена на официальном торжественном собрании, посвященном 110-й годовщине Синьхайской революции 1911 года в Китае 9 октября текущего года.