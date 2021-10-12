Пекин, 12 октября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Прием по случаю 110-й годовщины революции 1911 года прошел 9 октября в столице Китая городе Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Революция

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ян, присутствовал на мероприятии в аудитории Национального комитета НПКСК.

Председательствующий на приеме заместитель председателя Национального комитета НПКСК Чжан Цинли призвал к солидарности между всеми членами китайской нации и объединению усилий для построения сильного современного социалистического Китая.