Махачкала, 12 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В арбитраж Дагестана поступит банкротный иск в адрес ООО «Вино-коньячный завод «Кизлярский». Истцом числится само предприятие. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд 5 октября 2021 года. Детали дела пока не сообщались. Третьим лицом в него приглашено управление ФНС по республике.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в феврале 2002 года для производства дистиллированных питьевых алкогольных напитков. Директор и совладелец — Рамазан Абулмуслимов. Второй владелец — сельскохозяйственный производственный кооператив «Кизлярский винсовхоз». Уставный капитал ООО — 12 млн рублей.

Судя по данным другого судебного спора, ранее у компании была конфискована партия этилового спирта, а само ООО привлекли к административной ответственности. На сегодня в суде слушается иск управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу, которое требует взыскать с завода судебные издержки в размере 1,5 млн рублей, понесенные за услугу перевозки и хранения конфиската.