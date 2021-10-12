Пекин, , 03:08 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в России, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Крушение L-410 в Татарстане МЧС России

В своем послании Си сказал, что он был потрясен, услышав о трагедии в Российской Татарии, которая привела к большим жертвам. Он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и выразил искреннее сочувствие семьям погибших и раненым.

Напомним, что 10 октября в Татарии потерпел крушение самолет L-410 с двумя десятками парашютистов на борту. Известно о 16 погибших.