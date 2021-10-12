Вашингтон, 12 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Опция, позволяющая удалять подписчиков без блокировки, появилась в социальной сети Twitter. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба администрации сервиса микроблогов.

Twitter

Опция, позволяющая удалить аккаунт из перечня своих подписчиков, стала доступна абсолютно для всех. При этом перед удалением подписчика не нужно будет предварительно блокировать. Кроме того, исключённый из списка пользователь не будет об этом укведомляться.

О тестировании данной функции компания сообщила ещё в сентября. Предполагается, что после получения возможности удалять аккаунты, пользователи получать больше конфиденциальности. Ранее для ограничения доступа к своему аккаунту пользователям приходилось сначала блокировать учётную запись другого человека, занося её в «чёрный список».

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в социальной сети Instagram.