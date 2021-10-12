Кишинёв, 12 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Запрос по поводу срочных закупок газа через Румынию направило в адрес ЕС правительство Молдавии, 11 октября сообщило издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На такой шаг молдавские власти пошли из-за сокращения поставок со стороны России, связанного с окончанием действия контракта между Газпромом и Кишиневом. По сведениям издания, Молдавия намерена добиваться изменения порядка поставок румынского голубого топлива. При этом в Бухаресте опасаются дефицита газа внутри самой Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил в популизме действующее молдавское руководство после заявлений Кишинева о планах закупать газ у ЕС.