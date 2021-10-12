Чжэнчжоу, Китай, 12 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Компания Swire Coca-Cola Ltd., производитель бутылок Coca-Cola, инвестировала не менее 900 млн юаней (около $139,68 млн) в строительство нового завода в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Энди Уорхол. Зелёные бутылки кока-колы. 1964

В городе 9 октября состоялась церемония закладки первого камня в фундамент завода. Занимая площадь 124 000 квадратных метров, он будет введен в эксплуатацию в течение двух лет, при этом годовая максимальная производственная мощность достигнет 1 млн тонн, сказал директор и генеральный менеджер Swire Coca-Cola Beverages Zhengzhou Ltd Энди Сюй.

«Swire Coca-Cola придает большое значение динамичному и быстрорастущему рынку в Китае. Элементы политической поддержки, удобства в развитии и растущий внутренний спрос привлекают компанию к тому, чтобы сосредоточить свое стратегическое внимание на Китае», — сказала управляющий директор компании Карен Со.

В ближайшие пять лет компания инвестирует более 5,5 млрд юаней в заводскую инфраструктуру в Китае. Компания планирует расширить почти 20 производственных линий и продолжать инвестировать в проекты устойчивого развития в области новых продуктов, сокращения выбросов углерода и экономии воды в стране.

Являясь одной из крупнейших групп по розливу Coca-Cola в мире, Swire Coca-Cola имеет 18 заводов на материковой части Китая.