Coca-Cola вложила $139 млн в бутылочный завод в центральном Китае
Чжэнчжоу, Китай, 12 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Компания Swire Coca-Cola Ltd., производитель бутылок Coca-Cola, инвестировала не менее 900 млн юаней (около $139,68 млн) в строительство нового завода в Чжэнчжоу, столице провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.
В городе 9 октября состоялась церемония закладки первого камня в фундамент завода. Занимая площадь 124 000 квадратных метров, он будет введен в эксплуатацию в течение двух лет, при этом годовая максимальная производственная мощность достигнет 1 млн тонн, сказал директор и генеральный менеджер Swire Coca-Cola Beverages Zhengzhou Ltd Энди Сюй.
В ближайшие пять лет компания инвестирует более 5,5 млрд юаней в заводскую инфраструктуру в Китае. Компания планирует расширить почти 20 производственных линий и продолжать инвестировать в проекты устойчивого развития в области новых продуктов, сокращения выбросов углерода и экономии воды в стране.
Являясь одной из крупнейших групп по розливу Coca-Cola в мире, Swire Coca-Cola имеет 18 заводов на материковой части Китая.