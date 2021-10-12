Москва, 12 октября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки ликвидировали около 1,2 тыс. гектаров лесных пожаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Пожар

«За прошедшие сутки 11.10.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 1 208 га», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что к 12 октября на российской территории зафиксировано 17 очагов возгорания на общей площади 95 гектаров. В частности, десять природных пожаров действуют на территории Свердловской области. Еще очаги возгораний зафиксированы в Тюменской, Оренбургской, Курганской и Нижегородской областях.

В ликвидации возгораний принимает участие 481 человек личного состава и 192 единицы спецтехники. Также к тушению пожаров привлечено одно воздушное судно, еще десять ведут мониторинг пожарной обстановки.