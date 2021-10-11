Пекин, 12 октября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В Китае за июнь, июль и август было зарегистрировано меньше случаев, связанных с мошеннической деятельностью через телекоммуникации или Интернет, по сравнению с теми же тремя месяцами прошлого года, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Мвд.рф Мошенничество

По данным министерства, продолжающееся сокращение числа случаев в основном объясняется национальной кампанией по борьбе с такой незаконной деятельностью, начатой в октябре прошлого года. В общей сложности по всей стране было проведено шесть операций по борьбе с преступными группировками, а также по ликвидации SIM-карт и банковских карт, используемых в мошеннических целях.

В результате операций были заблокированы каналы, используемые бандами для торговли и отправки SIM-карт и банковских карт, что значительно увеличило стоимость совершения мошенничества и существенно сократило количество подобных уголовных дел. Китайская полиция ликвидировала 27 000 банд, причастных к мошенничеству с SIM-картами или банковскими картами с октября прошлого года.

По данным министерства, около 450 000 лиц, подозреваемых в причастности к этой незаконной деятельности, были наказаны, а также более 1000 таких лиц, которые работали в финансовых учреждениях и телекоммуникационных компаниях.