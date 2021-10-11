Южно-Сахалинск, 12 октября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. После столкновения двух судов в акватории морского порта Шахтерск на Сахалине возбуждено уголовное дело, так как нанесённый одному из плавсредств ущерб превышает сумму в 1 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в Сахалинском следственном отделе на транспорте Восточного межрегионального СУ СКР.

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Столкновение произошло 12 июля. По версии следствия, экипаж пришедшего в Шахтерск из порта Советская Гавань Хабаровского края судна «Триумф» выбрал небезопасную скорость, не провёл визуальное и слуховое наблюдение, допустил столкновение со стоящим на якоре судном «Рейд-11». Плавсредство получило пробоину сухого отсека №4 правого борта.

«В настоящее время следователями выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту воспламенения горючего на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в Иркутской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.