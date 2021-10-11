Пекин, 12 октября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. В общей сложности 1763 единицы недвижимых культурных реликвий в провинции Шаньси на севере Китая находятся на реставрации и ремонте из-за сильных ливней, сообщило бюро культурных реликвий провинции, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным бюро, в число объектов входят 177, находящихся под ключевой защитой на национальном уровне, и 137 объектов, находящихся под защитой на уровне провинции, которые сталкиваются с оползнями с окружающих склонов и другими опасностями.

Соответствующим департаментам приказано отслеживать и устранять опасности для обеспечения безопасности культурных реликвий и людей, живущих вокруг этих объектов.