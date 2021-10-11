Тайюань , Китай, 12 октября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Провинция Шаньси в Северном Китае снизила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями до уровня IV с уровня III, сообщил провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи 11 октября, передает агентство Синьхуа.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с наводнениями, причем уровень I является наиболее серьезным. Паводковая ситуация в провинции стабилизировалась. Уровни воды в малых и средних реках упали ниже предупреждающей отметки, сообщили в штабе. Штаб-квартира требует, чтобы соответствующие подразделения внимательно следили за ситуацией с наводнениями и строго выполняли все меры по обеспечению безопасности жизни и имущества людей.

В провинции Шаньси, расположенной на восточной оконечности Лёссового плато, обычно выпадает мало осадков. Однако среднее количество осадков в провинции достигло 119,5 мм в период со 2 по 7 октября этого года, что в три раза превышает нормальное среднее количество осадков за октябрь в предыдущие годы, сообщило метеорологическое бюро провинции.