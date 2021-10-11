Сиань, Китай, 12 октября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Неделя кибербезопасности Китая 2021 года стартовала 11 октября в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, а темой ее в этом году стала роль общественности в сфере кибербезопасности, сообщает агентство Синьхуа.

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Мероприятие продлится до 17 октября. По всей стране будут проводиться онлайн‑ и офлайн-мероприятия. Основные мероприятия, включая церемонию открытия и главный форум, пройдут в Сиане.

Цель недели — популяризация законов и нормативных актов, политики и стандартов, а также важных мер, связанных с вопросами кибербезопасности, посредством выставок, семинаров, онлайн-занятий и рекламы государственных услуг.

В течение недели также будут организованы специальные мероприятия, посвященные темам кибербезопасности в кампусах и среди молодежи, кибербезопасности в области телекоммуникаций и финансов, а также защите личной информации. Китай начал свою первую неделю кибербезопасности в 2014 году.