Пекин, 12 октября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. Число погибших в результате крушения автобуса в реку в провинции Хэбэй на севере Китая возросло до 13 по состоянию, сообщили в штабе спасения на месте, передает 11 октября агентство Синьхуа.

Xinhuanet.com Город Шицзячжуан

Рейсовый автобус, перевозивший 51 человека, упал с моста в реку Хуту в уезде Пиншань в столице провинции Шицзячжуан примерно в 7:00 по местному времени 11 октября, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям провинции. Автобус принадлежит металлургической компании Jingye Group.

По состоянию на 19:00 того же дня из реки было извлечено 50 человек, 13 из которых скончались после того, как не удалось оказать неотложную медицинскую помощь. Один человек остается числиться пропавшим без вести.

Водитель автобуса в настоящее время находится под стражей. Предпринимаются усилия по оказанию медицинской помощи и расследованию происшествия, а также усилия по поиску и спасению числящегося пропавшим без вести пассажира.