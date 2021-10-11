Куньмин, Китай, 12 октября, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Почта Китая выпустила памятную марку в честь 15-го совещания Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (COP15), которое открылось в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

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В общей сложности 7 миллионов таких марок номиналом 1,2 юаня (около 19 центов США) можно будет приобрести в специальных почтовых отделениях и интернет-магазинах в течение следующих шести месяцев. Марка выполнена в форме капли воды и была разработана, чтобы подчеркнуть концепцию о том, что вода является источником жизни и всего сущего.

Темой первой глобальной конференции, созванной ООН, посвященной экологической цивилизации, философии и предложенной Китаем, стала «Экологическая цивилизация: построение общего будущего для всей жизни на Земле».