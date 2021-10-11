Дамаск, 12 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Неустановленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали базу шиитов, воюющих на стороне сирийской армии в пограничном с Ираком сирийском городе Бу-Кемаль. Об этом 12 октября сообщает телестанция Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Беспилотники выпустили по базе несколько ракет, по словам очевидцев, на территории базы прогремело как минимум шесть взрывов. В результате атаки погибли трое бойцов, ещё 15 человек получили ранения.

Предполагается, что беспилотники были запущены с территории Израиля. Начиная с 3 сентября текущего года позиции шиитов в провинции Дейр-эз-Зор были атакованы с воздуха как минимум четыре раза. Ополченцы-шииты обеспечивают охрану имеющего важное стратегическое значение шоссе, ведущее в Ирак.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении беспилотника боевиков в Сирии, пытавшегося атаковать российскую авиабазу «Хмеймим».