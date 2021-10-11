Пекин, 12 октября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Федерация инвалидов Китая сообщила, что 57 477 студентов с ограниченными возможностями получили допуск в колледжи и университеты в период 2016—2020 годов, что на 50,11% больше, чем в период 2011—2015 годов, сообщает агентство Синьуха.

Китайские студенты

По информации федерации, предоставленной 11 октября, в общей сложности 9 966 студентов с ограниченными возможностями также были зачислены в специальные высшие учебные заведения в период с 2016 по 2020 год, что на 47,54% больше, чем за предыдущий пятилетний период.

По данным федерации, в Китае наблюдается устойчивый рост занятости среди выпускников колледжей с ограниченными возможностями, при этом индивидуальные услуги предоставляются более чем 2700 учреждениями по трудоустройству, которые легко доступны.