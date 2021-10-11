Москва, 20 марта, 2015, 09:51 — ИА Регнум. В «Справедливой России» считают, что в условиях кризиса необходимо поддерживать незащищенные слои населения, а не давать льготы на лекарства депутатам Госдумы

В условиях кризиса депутаты Государственной думы РФ и чиновники в особой заботе не нуждаются. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта, такое мнение высказал первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя указ президента РФ о льготах на лекарства для чиновников и парламентариев. «В условиях кризиса нужно думать о том, как поддерживать наиболее уязвимые социальные слои населения — это пенсионеры, ветераны, молодежь, матери, несовершеннолетние дети, а не чиновники», — сказал Емельянов.

«У чиновников, тем более депутатов, запас прочности финансовый есть, и они в особой заботе, на мой взгляд, не нуждаются», — заявил депутат Госдумы.

Указ президента РФ от 16 марта 2015 года гласит, что впредь получить лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой могут сотрудники администрации президента, аппарата правительства и Совфеда, федеральные министры, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, послы России, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты и т.д. Кроме того, из бюджета будут оплачиваться лекарственные средства для семей вышеперечисленных лиц и чиновников, ушедших в отставку.