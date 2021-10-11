Шицзячжуан, Китай, 12 октября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. После сообщений о том, что маршрутный автобус упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая, Министерство общественной безопасности направило рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на месте, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Xinhuanet.com Город Шицзячжуан

Рабочая группа будет координировать усилия по расследованию и ликвидации последствий аварии. Автобус, перевозивший 51 человека, упал с моста в реку Хуту в уезде Пиншань в столице провинции Шицзячжуан примерно в 7:00 по местному времени 11 октября.

По данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, из реки было извлечено тридцать девять человек, двое из которых скончались после того, как им не удалось оказать неотложную медицинскую помощь.

Водитель автобуса в настоящее время находится под стражей, кром того, сейчас проводятся медицинские мероприятия, расследование несчастного случая и спасательные работы.

Эксперты также призвали местные органы общественной безопасности приложить все усилия для оказания помощи в продолжении спасательных работ и ликвидации последствий аварии, расследовании ее причин и эффективной защиты общественной безопасности и имущества.