Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Соединенные Штаты не будут добиваться отставки Кристалины Георгиевой с поста главы Международного валютного фонда, несмотря на скандал, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

МВФ

Сообщается, что Вашингтон не будет настаивать на отставке Георгиевой, несмотря на скандал вокруг отчета компании WilmerHale. Источники уточняют, что после расследования, проведенного руководством МВФ, Георгиева останется на своем посту в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк (ВБ) выявил грубые нарушения при подготовке рейтинга Doing Business в 2017 году. Утверждается, что Георгиева, возглавлявшая в то время ВБ, оказывала давление на сотрудников финучреждения для повышения рейтинга Китая.

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