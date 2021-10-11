Пекин, 12 октября, 2021, 02:30 — ИА Регнум. В сентябре по всему Китаю было рассмотрено более 15,2 млн жалоб на незаконный и вредный онлайн-контент, сообщает 11 октября агентство Синьхуа.

Киберпреступность

По данным Кибепространственной администрации Китая, в центральные и местные органы регулирования киберпространства поступило около 1,52 млн сообщений, содержащих наводки на правонарушения и преступления, в то время как остальные жалобы поступили с крупных китайских вебсайтов, таких как Sina Weibo, Baidu и Tencent.

Стремясь создать надежную онлайн-среду, администрация запустила несколько каналов, включая горячую линию 12 377 и мобильное приложение, чтобы пользователи Сети сообщали о незаконных и вредных действиях в Интернете.