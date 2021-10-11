Шицзячжуан, Китай, 12 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Два пассажира погибли и 12 пропали без вести после того, как автобус упал в реку в провинции Хэбэй на севере Китая 11 октября, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям провинции, передает агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные знаки

Рейсовый автобус с 51 человеком на борту упал с моста в реку Хуту в уезде Пиншань в столице провинции городе Шицзячжуан около 7:00 по местному времени 11 октября, сообщили в департаменте. Автобус принадлежит сталелитейной компании Jingye Group. Тридцать девять человек были вытащены из речной воды, но двое умерли после того, как неотложная медицинская помощь оказалась бессильна.

Автобус уже был извлечен из реки, а спасатели надеются найти пропавших без вести на месте, а также в водах ниже по течению. Высшие должностные лица провинции распорядились провести расследование причин аварии.