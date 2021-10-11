Вашингтон, 12 октября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Сбой в работе социальной сети Instagram произошел в ряде стран мира, 11 октября сообщил специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Жалобы на неполадки поступили от жителей России, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Испании. Большая часть пользователей столкнулись с проблемами, связанными с работой приложения.

Кроме того, сообщалось о трудностях при соединении с сервером, а также при загрузке новостной ленты и веб-сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября произошел сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.