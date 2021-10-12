Багдад, , 02:24 — REGNUM Независимые кандидаты на досрочных выборах в парламент Ирака опередили многие партии, получив 20 мандатов, сообщает газета Shafaq News со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также, отмечает издание, шиитский блок садристов предварительно получил 73 кресла в парламенте. Он улучшил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Суннитское объединение «Такадум» получит 41 мандат. Также 37 мест в парламенте получит «Государство закона», а 32 — Демократическая партия Курдистана. Остальные партии получат не более 15−17 мандатов.

Издание отмечает, что растущая популярность независимых кандидатов свидетельствует о разочаровании граждан Ирака в существующих партиях и политических блоках. При этом газета фиксирует, что избиратели стали более равнодушно относиться к выборам — итоговая явка на выборах составила 41%.