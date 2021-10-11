Багдад, 12 октября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Независимые кандидаты на досрочных выборах в парламент Ирака опередили многие партии, получив 20 мандатов, сообщает газета Shafaq News со ссылкой на предварительные результаты голосования.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Также, отмечает издание, шиитский блок садристов предварительно получил 73 кресла в парламенте. Он улучшил свои позиции по сравнению с предыдущими выборами. Суннитское объединение «Такадум» получит 41 мандат. Также 37 мест в парламенте получит «Государство закона», а 32 — Демократическая партия Курдистана. Остальные партии получат не более 15−17 мандатов.

Издание отмечает, что растущая популярность независимых кандидатов свидетельствует о разочаровании граждан Ирака в существующих партиях и политических блоках. При этом газета фиксирует, что избиратели стали более равнодушно относиться к выборам — итоговая явка на выборах составила 41%.