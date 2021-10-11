Джакарта, 12 октября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у побережья Индонезии. Об этом 12 октября сообщает геологическая служба США (USGS).

Martin Luff Землетрясение

Подземные толчки произошли в 17:30 по всемирному координированному времени. Эпицентр землетрясения находился в 139 км от города Тернате (население около 102 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 25 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подземных толчках магнитудой 5,7, которые были зафиксированы сейсмологами у берегов индонезийского острова Сулавеси.