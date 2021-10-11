В Карелии назревает молочный конфликт, полки магазинов пустеют
Петрозаводск, 12 октября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Молочные совхозы Карелии, поддерживаемые государством, начали поставлять продукцию в Вологодскую область, лишая сырья местных производителей. В результате продукция местных заводов «Славмо» и ОМК начала исчезать с полок магазинов.
Как пишет KareliaNews, два государственных совхоза в Карелии по приказу министра сельского хозяйства Владимира Лабинова отправляют значительную часть молока в Вологодскую область, а не на карельские «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат. В минсельхозе республики указали на то, что сокращение поставок было решением самих комбинатов — производители продукции якобы сочли новые цены слишком высокими и сами отказались от прежнего объема продукции.
В ОМК эти сведения называют бредом.
В настоящее время предприятие ведет переговоры с поставщиками из Вологодской и Ленинградской областей.