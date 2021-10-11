Петрозаводск, 12 октября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Молочные совхозы Карелии, поддерживаемые государством, начали поставлять продукцию в Вологодскую область, лишая сырья местных производителей. В результате продукция местных заводов «Славмо» и ОМК начала исчезать с полок магазинов.

Молоко

Как пишет KareliaNews, два государственных совхоза в Карелии по приказу министра сельского хозяйства Владимира Лабинова отправляют значительную часть молока в Вологодскую область, а не на карельские «Славмо» и Олонецкий молочный комбинат. В минсельхозе республики указали на то, что сокращение поставок было решением самих комбинатов — производители продукции якобы сочли новые цены слишком высокими и сами отказались от прежнего объема продукции.

В ОМК эти сведения называют бредом.

«Что за бред! У совхозов упали надои летом. Из-за этого мы ограничили производство своих продуктов, где нужны жиры. Например, масла «Крестьянское». Не потому, что мы так захотели, а потому что упала жирность молока наших совхозов. Мы были готовы переработать все сырье, но сами совхозы нам не могли это обеспечить. Поставки были значительно сокращены, на 100 тонн в неделю, со стороны государственного совхоза «Ильинское» по приказу Лабинова. Теперь вместо 280 тонн в неделю ОМК от всех покупателей получает 180 тонн. Совхоз «Мегрега» также по приказу полностью прекратил поставки на «Славмо», — цитирует издание председателя совета директоров предприятия «Олония» Галину Ширшину.

В настоящее время предприятие ведет переговоры с поставщиками из Вологодской и Ленинградской областей.