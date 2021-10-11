Вашингтон, 12 октября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Свыше 2,5 тысячи рейсов было отменено американской авиакомпанией Southwestern Airlines, начиная с 8 октября. Об этом 11 октября передала телекомпания CNN.

Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США В аэропорту

Причиной отмены стали перебои в расписании, вызванные резким ростом спроса на авиаперевозки после продолжительного спада из-за пандемии коронавируса. За последние сутки компания отметила более 300 рейсов. Еще свыше 200 вылетов задерживаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября власти австралийского штата Новый Южный Уэльс призвали правительство Австралии открыть границы страны раньше запланированного срока. Ранее власти государства объявили, что собираются снять ограничения с 1 ноября.