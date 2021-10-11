Анкоридж, США, 12 октября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,9 были зарегистрированы у побережья Аляски 11 октября, сообщил на своем сайте сейсмологический центр этого американского штата.

Scott McMurren Аляска

Эпицентр землетрясения находился в 114 км от населенного пункта Чигник, а очаг — залегал на глубине 69 км. Подземные толчки ощущались на всей территории полуострова.

Угроза цунами не объявлялась. По информации учреждения, толчки стали афтершоком июльского землетрясения магнитудой 8,2.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября у побережья Гавайских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2.