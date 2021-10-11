Абуджа, 12 октября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Не менее девяти человек стали жертвами лобового столкновения двух автобусов в штате Ойо на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской федеральной службы по дорожной безопасности.

ДТП

Сообщается, что авария произошла на автодороге, соединяющей города Монийя и Ибадлан. В результате ДТП погибли девять человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, причиной аварии могло стать лопнувшее у одного из автобусов колесо.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа микроавтобус с пассажирами разбился на северо-западе Нигерии. В результате дорожной аварии погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он врезался в дерево.