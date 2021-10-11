Прага, 12 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. По меньшей мере шестеро человек пострадали в городе Тишнов на юго-востоке Чехии в результате нападения мужчины, вооруженного холодным оружием. Об этом сообщил представитель городской полиции Давид Халоупка 11 октября на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Нападение произошло в одном из жилых домов. Все пострадавшие госпитализированы, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Преступник задержан. Полиция проводит расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября вооруженный ножом неизвестный ранил охранника магазина App Store в американском городе Нью-Йорк.

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