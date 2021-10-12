Мехико, , 00:51 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерениях лично выступить в ООН в ноябре 2020 года. Об этом мексиканский лидер заявил в ходе пресс-конференции.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Gob.mx

«Я отправлюсь в ООН 9 ноября, потому что Мексика займет пост председателя Совета Безопасности ООН, и я буду участвовать в заседании в ООН», — заявил он.

Лопес Обрадор отметил, что свое выступление посвятит борьбе с коррупцией. По его мнению, она является главной проблемой мира, порождающей социальное неравенство.

Отмечается, что действующий глава Мексики впервые лично посетит заседание Организации Объединенных Нацией. Ранее он участвовал в заседаниях ООН только в режиме видеоконференцсвязи.