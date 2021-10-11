США, 12 октября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Cessna C340 в американском городе Санти (штат Калифорния) 11 октября. Об этом передал телеканал NBC.

vladisama Cessna

Он рухнул рядом с кампусом средней школы. При падении воздушное судно задело несколько жилых домов, из-за чего они загорелись. Самолет направлялся из города Сан-Диего (штат Калифорния) в Юму (штат Аризона).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября на французском острове с, который находится в Индийском океане, упал легкомоторный самолет, что привело к гибели двоих человек.