Скопье, 12 октября 2021, 04:01 — REGNUM В Европейской комиссии 11 октября заявили, что соглашение между Северной Македонией и Фронтекс — европейским агентством по охране внешних границ — уже три года не может быть заключено из-за того, что Болгария не признает македонскую идентичность.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, подобное соглашение уже подписали другие страны региона. Оно позволяет ЕС размещать своих полицейских офицеров на границе стран-кандидатов в члены ЕС в случае кризиса. Соглашение вновь стало актуальным на фоне смены режима в Афганистане.
Болгария требует, чтобы в договоре не было упоминания македонского языка, а говорилось уклончиво — «язык сторон-подписантов», однако для Скопье такое условие неприемлемо.
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