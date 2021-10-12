Скопье, , 04:01 — REGNUM В Европейской комиссии 11 октября заявили, что соглашение между Северной Македонией и Фронтекс — европейским агентством по охране внешних границ — уже три года не может быть заключено из-за того, что Болгария не признает македонскую идентичность.

Здание парламента Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, подобное соглашение уже подписали другие страны региона. Оно позволяет ЕС размещать своих полицейских офицеров на границе стран-кандидатов в члены ЕС в случае кризиса. Соглашение вновь стало актуальным на фоне смены режима в Афганистане.

Болгария требует, чтобы в договоре не было упоминания македонского языка, а говорилось уклончиво — «язык сторон-подписантов», однако для Скопье такое условие неприемлемо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии отметили день народного восстания