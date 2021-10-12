Любляна, , 00:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама в ходе пребывания в Словении дал интервью для национального телевидения Германии NTV, в котором прокомментировал интеграцию Албании в Евросоюз и создание нового правительства Албании. Интервью было опубликовано 11 октября.

Берат. Албания Stolbovsky

По словам Рамы, его страна отказалась принимать предложенные средства на постройку лагеря для афганских беженцев — сейчас они размещены в отелях и студенческом городке.

Политик назвал неудовлетворительным ход интеграции Албании в Евросоюз, но заявил, что ничего другого не ожидал.

Эди Рама В прошлом мы были бы разочарованы, но мы уже поняли, что Европа не в лучшей формы и понимаем это, поэтому просто продолжаем сою работу. Как вы знаете, мы должны непременно создать Албанию, которая разделяет ценности и стандарты, что Евросоюз. И не потому, что нас заставляет Берлин, Париж или Брюссель, а потому, что этого мы хотим для наших детей.

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