Эди Рама: мы уже поняли, что Европа не в лучшей форме
Любляна, 12 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама в ходе пребывания в Словении дал интервью для национального телевидения Германии NTV, в котором прокомментировал интеграцию Албании в Евросоюз и создание нового правительства Албании. Интервью было опубликовано 11 октября.
Stolbovsky
Берат. Албания
По словам Рамы, его страна отказалась принимать предложенные средства на постройку лагеря для афганских беженцев — сейчас они размещены в отелях и студенческом городке.
Политик назвал неудовлетворительным ход интеграции Албании в Евросоюз, но заявил, что ничего другого не ожидал.
В прошлом мы были бы разочарованы, но мы уже поняли, что Европа не в лучшей форме, и понимаем это, поэтому просто продолжаем сою работу. Как вы знаете, мы должны непременно создать Албанию, которая разделяет ценности и стандарты, что и Евросоюз. И не потому, что нас заставляет Берлин, Париж или Брюссель, а потому, что этого мы хотим для наших детей.