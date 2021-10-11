Любляна, 12 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама в ходе пребывания в Словении дал интервью для национального телевидения Германии NTV, в котором прокомментировал интеграцию Албании в Евросоюз и создание нового правительства Албании. Интервью было опубликовано 11 октября.

Stolbovsky Берат. Албания

По словам Рамы, его страна отказалась принимать предложенные средства на постройку лагеря для афганских беженцев — сейчас они размещены в отелях и студенческом городке.

Политик назвал неудовлетворительным ход интеграции Албании в Евросоюз, но заявил, что ничего другого не ожидал.