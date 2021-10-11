Казань, 12 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 11 октября в Казани (Россия) на стадионе «Центральный» сборная Белоруссии в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 потерпела поражение от сборной Чехии со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Патрик Шик и Адам Гложек. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ailura Патрик Шик

Составы команд:

Белоруссия: Павлюченко, Печенин, Юденков, Селява (Садовничий, 46'), Бегунов, Быков, Седько, Климович (Соловей, 78'),Эбонг, Лисакович, Антилевский (Лисакович, 68').

Чехия: Вацлик, Зима, Челустка, Визнер, Матею, Пешек (Копиц, 81'), Садилек (Змргал, 88'),Гложек (Кухта, 88'),Соучек, Выдра (Павелка,46'), Шик (Крал, 90').

Статистика матча (Белоруссия/Чехия)

Удары 3/11

Удары в створ 0/6

Владение 43%/57%

Угловые 1/7

Нарушения 13/15

Сборная Чехии, одержав третью победу в группе и набрав одиннадцать очков, поднялась на вторую позицию. Сборная Белоруссии с тремя очками осталась на последнем месте.