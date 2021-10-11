Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Сценарист, актёр, режиссёр и продюсер Кевин Уильямсон сообщил, что первый трейлер нового фильма ужасов «Крик» выложат в сеть 13 октября 2021 года. Публикацию он разместил 12 октября на своей Twitter-странице.

Цитата из к/ф «Крик» реж Уэс Крэйвен. 1996. США В маске

«Будьте готовы», — написал Уильямсон в посте, сопроводив его анимацией с маской, которая хорошо знакома всем поклонникам хоррор-франшизы. По сюжету новой картины, через 25 после событий оригинального «Крика» Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл), Гейл Уэзерс-Райли (Кортни Кокс) и Дьюи Райли (Дэвид Аркетт) столкнуться с новым маньяком.

https://twitter.com/kevwilliamson/status/1447638241595650048

Напомним, Кевин Уильямсон написал сценарии ко всем предыдущим фильмам франшизы «Крик». Ранее он рассказал, что сначала не дал согласие на участие в съёмках, но после знакомства с режиссёрами Мэттом Беттинелли-Олпином и Тайлером Джиллеттом изменил своё решение.