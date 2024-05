Кливленд, США, 11 октября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Американский рэпер и поп-панк исполнитель Machine Gun Kelly поделился подробностями о предстоящем альбоме «Born With Horns», рассказав, что он «более тяжелый» в плане гитарного звучания и лирически «глубже», информирует портал NME.

Stefan Brending Репер Machine Gun Kelly

В новом интервью музыкант из Кливленда вбросил несколько кратких сведений о предстоящем альбоме и то, как он будет контрастировать с поп-панком с его последнего релиза. «Это кажется более тяжелым в плане гитары, конечно, лирически это определенно глубже, но мне никогда не нравилось делать что-то подобное», — сказал Келли. «Каждый альбом — это сопоставление с предыдущим альбомом. Поэтому я пошел и изучил «Tickets To My Downfall», и я услышал яркий звук, который у меня был, а для этого альбома я просто выключил свет». Он продолжил: «Я больше не боюсь, ничто не мешает мне быть самим собой — и мое истинное «я» больше нельзя заставить замолчать. Это сила, она подобна урагану. Не могу это остановить, это будет продолжаться до тех пор, пока не захочется остановиться, а мне не хочется останавливаться в ближайшее время».

Новости о пятом студийном альбоме MGK были обнародованы еще в августе, когда рэпер опубликовал в своем Инстаграм видео с самим собой и исполнительным продюсером альбома Трэвисом Баркером, демонстрирующих новые татуировки с названием пластинки. Новый альбом следует за прошлогодним «Tickets To My Downfall», который принес Колсону Бейкеру первый альбом, поднявшийся на первое место в чарте Billboard и ознаменовавший его переход от рэпера к рокеру. «Papercuts», ведущий сингл с альбома «Born With Horns», был выпущен в августе вместе с сопутствующим клипом.