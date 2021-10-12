Москва, , 14:23 — REGNUM Необходимо провести большие кадровые замены во внешнеполитическом ведомстве, включая должность министра, и принципиально изменить политику России по отношению к странам Средней Азии. Об этом 12 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

А ну-ка, перестройка! Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

«То, что сегодня происходит в Средней Азии — это данность, с которой мы столкнулись в годы перестройки. Горбачёв и его приспешники планомерно уничтожали Советский Союз, оставив миллионы русских за пределами Родины», — заявил эксперт.

«Со времен перестройки у нас осталось огромное количество продолжателей дела Горбачева. Они сегодня в виде Лаврова в МИДе, например, в экономике, в политике — во внешней и во внутренней», — пояснил политолог.

«Нами управляют торгаши, которые не просто продали всю инфраструктуру, а уже начали открытую торговлю русскими людьми. Необходимо провести кадровые чистки в МИДе, отправить Лаврова в отставку, а также перейти из позиции «партнёрства» в позицию «наступления» на всех уровнях диалога со странами Средней Азии», — заключил Рубаев.

Напомним, что парламент Казахстана принял законопроект о переводу всех вывесок, рекламных объявлений и средств визуализации на казахский язык.