Марибор, Словения, 11 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» сборной России под руководством Валерия Карпина одержала победу над сборной Словении со счетом 2:1. Матч проходил в рамках восьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022. Самым ценным игроком матча с оценкой 7,87 по версии порталаWhoScoredбыл признан 27-летний центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, отметившийся забитым мячом, тремя выигранными верховыми единоборствами и одной успешной обводкой. Точность передач футболиста составила 63%.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

Сборная России, одержав шестую победу в группе и набрав девятнадцать очков, поднялась на чистое первое место. Сборная Словении с десятью очками опустилась на четвертую строчку в лишилась шансов на выход на Чемпионат Мира 2022 в Катаре.

11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сыграет со сборной Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.