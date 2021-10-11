Марибор, Словения, 11 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт» сборная России по футболу в матче восьмого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Словении со счетом 2:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Первый мяч на 28-й минуте встречи забил 22-летний центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев после передачи Даниила Фомина — 0:1. Через четыре минуты Джикия удвоил преимущество гостей — 0:2. Ассист на свой счет записал Федор Смолов. В конце первого тайма оттянутый форвард «Аталанты» Йосип Иличич сократил отставание хозяев в счете — 1:2.

Желтые карточки: Андраж Шпорар1',Адам Серин27',Алексей Сутормин42',Беньямин Вербич51',Яка Бийол77',Жан Рогель — 90+2',Санди Ловрич — 90+6'.

На матче работала бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Статистика матча (Словения/Россия)

Удары 14/11

Удары в створ 6/6

Владение 51%/49%

Угловые 1/8

Нарушения 16/23

Составы команд:

Словения: Ян Облак, Жан Карничник (Жан Рогель, 86'),Юре Балковец, Яка Бийол, Миха Мевля, Санди Ловрич, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Адам Серин, Беньямин Вербич (Беньямин Шешко, 53'), Андраж Шпорар (Домен Чернигой, 72').

Главный тренер: Матьяж Кек.

Россия: Матвей Сафонов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев (Максим Осипенко, 36'), Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин (Александр Ерохин,86'), Зелимхан Бакаев (Дмитрий Чистяков, 86'), Алексей Миранчук (Антон Заболотный, 78'), Федор Смолов (Арсен Захарян, 78').

Главный тренер: Валерий Карпин.

Сборная России, одержав четвертую победу в группе подряд и набрав девятнадцать очков, поднялась на первую позицию. Сборная Словении с десятью очками осталась на четвертой строчке и лишилась шансов на выход на Чемпионат Мира.