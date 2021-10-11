Рим, 11 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. За последние два года поток нелегальных мигрантов в Италию вырос вшестеро, написал на своих страницах в соцсетях в понедельник, 11 октября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Мигранты. Италия

В январе — сентябре 2019 года в Италию прибыли менее 8000 мигрантов, за аналогичный период 2021 года — почти 48 тысяч.

Под руководством нынешнего главы МВД Лучаны Ламорджезе границы Италии превратились в дуршлаг, отметил Сальвини.

«С начала 2021 года только по морю в страну прибыли 50 тысяч мигрантов. Очнитесь уже!» — заявил политик.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран — членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.