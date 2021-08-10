Лос-Анджелес, США, 11 октября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Билл Мюррей раскрыл название новой картины режиссёра Уэса Андерсона. Об этом 11 октября сообщает портал Screen Rant.

Sachyn Билл Мюррей

Актёр сообщил, что фильм будет называться «Астероид-Сити», и что сейчас съёмки проходят в Испании. «Мы снимаем его в Испании, примерно в 45 минутах от Мадрида», — сказал Мюррей. Отметим, что сюжет новой ленты Андерсона пока держится в секрете.

Напомним, в проекте «Астероид-Сити» кроме Билла Мюррея участвуют такие известные актёры, как Тильда Суинтон («Французский диспетчер»), Эдриен Броуди («Пианист»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Лев Шрайбер («Рэй Донован», «Солт») и Джейсон Шварцман («Академия Рашмор»). Ожидается, что премьера фильма состоится в 2022 году.