Сыктывкар, 11 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Доходы бюджета Коми в 2021 году выросли на 30%. Об этом в ходе своего ежедневного видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«На текущую дату по бюджету неплохие показатели. Доходная часть превысила 53 млрд рублей, это почти на 30% выше, чем год назад», — сообщил чиновник.

По его словам, положительная динамика поступлений позволила Минфину спрогнозировать доходную часть бюджета на 2022 год в сумме 84 млрд рублей. В 2023-м доходы составят 87 млрд, в 2024-м — 84 млрд.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, год назад глава Коми заявил, что республикапотерпела экономический крах из-за веденного локдауна.