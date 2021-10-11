Загреб, 11 октября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 11 октября в Осиеке на стадионе «Градски» сборная Хорватии в матче восьмого тура квалификаций к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре, сыграла вничью со сборной Словакии. Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Антон Зайцев Никола Влашич

Забитые мячи: Иван Шранц (Марек Гамшик, 20') — 0:1, Андрей Крамарич (25') — 1:1, Лукаш Гараслин (Ладислав Альмаси, 45') — 1:2, Лука Модрич(71') — 2:2.

Желтые карточки: Куцка — 69',Родак — 70', Шранц — 80',Ганцко — 89',Баришич — 90'.

На матче работала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Составы команд:

Хорватия: Ливакович, Баришич, Станишич (Ливая,67'), Гвардиол, Вида, Модрич, Брозович, Перишич, Пашалич (Брекало, 60'), Иванушеч (Влашич, 46'), Крамарич (Сучич, 85').

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриниар, Ганцко, Гараслин (Косчельник, 72'),Куцка (Йирка, 85'), Грошовски, Гамшик (Беро, 41'),Шранц, Альмаси.

Сборная Хорватии с семнадцатью очками опустилась на второе место в турнирной таблице группыH. Первое место благодаря победе над сборной Словении заняла сборная России под руководством Валерия Карпина.